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Происшествия

Алтайский предприниматель пойдет под суд за организцию незаконного полигона химических отходов

Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего предпринимателя из Михайловского района (Алтайский край). Он обвиняется в «экологическом преступлении».

Свалка.
Свалка.
altai-krai.sledcom.ru

Следствием установлено, что в течение шести лет (с июля 2012 по ноябрь 2018 года) предприниматель самовольно захватил участок площадью более 118 тыс. квадратных метров относящийся к категории земель сельхозназначения.

На этой площади обвиняемый — для увеличения доходов и снижения затрат — не организовал должным образом обращения химических отходов для снижения негативного воздействия на экологи. Это создало реальную угрозу окружающей среде в денежном эквиваленте в размере более 170 млн рублей, говорится в сообщении СКР по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия предприниматель свою вину в содеянном признал. В обеспечение гражданского иска следователем на имущество обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, то есть хранение, захоронение и иное обращение химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда окружающей среде, повлекшие загрязнение окружающей среды).

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