Алтайский предприниматель пойдет под суд за организцию незаконного полигона химических отходов

Следствием установлено, что в течение шести лет (с июля 2012 по ноябрь 2018 года) предприниматель самовольно захватил участок площадью более 118 тыс. квадратных метров относящийся к категории земель сельхозназначения.
На этой площади обвиняемый — для увеличения доходов и снижения затрат — не организовал должным образом обращения химических отходов для снижения негативного воздействия на экологи. Это создало реальную угрозу окружающей среде в денежном эквиваленте в размере более 170 млн рублей, говорится в сообщении СКР по Алтайскому краю.
В ходе предварительного следствия предприниматель свою вину в содеянном признал. В обеспечение гражданского иска следователем на имущество обвиняемого наложен арест.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, то есть хранение, захоронение и иное обращение химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда окружающей среде, повлекшие загрязнение окружающей среды).