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Происшествия

Алтайский пристав отказался выходить из автомобиля и пнул полицейского

Начальника Целинного межрайонного отдела Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю признали виновным в применении насилия в отношении полицейского, сообщает СУ СКР по региону. Мужчина пнул сотрудника ГИБДД.

ГИБДД.
ГИБДД.
Михаил Хаустов

Следствие и суд установили, что 10 февраля 2018 года в селе Целинное сотрудники ДПС остановили автомобиль старшего судебного пристава межрайонного подразделения ФССП по Алтайскому краю.

По внешним признакам водитель находился в состоянии опьянения, поэтому полицейские попросили его предъявить документы для проверки и выйти из автомобиля. Пристав отказался выполнять законные требования сотрудников полиции. Полицейские были вынуждены надеть на него наручники. Мужчина сопротивлялся, и в какой-то момент изловчился и ударил одного из полицейских ногой.

Во время следствия обвиняемый не признал свою вину. Суд мужчине не поверил и назначил наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

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