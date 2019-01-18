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Алтайский рецидивист напал на девушку с ножом и забрал у нее 30 рублей

В Змеиногорске мужчина напал не двушку с ножом и забрал у нее 30 рублей. За это ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Наручники.
Наручники.
СС0

По предварительной информации, ночью потерпевшая возвращалась с работы домой, а рецидивист следовал за ней несколько сотен метров. Когда девушка зашла на неосвещенный участок улицы, мужчина подбежал сзади. Он схватил потерпевшую, приставил нож к лице и потребовал отдать деньги и ценности.

С собой у девушки было только 30 рублей, она отдала их нападавшему и тот убежал. Вскоре полицейские задержали злоумышленника и изъяли у него деньги и нож.

Полицейские возбудили уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу. Ранее он был неоднократно судим и освободился в декабре 2018 года.

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