Алтайский рецидивист зверски запинал мать до смерти

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Первомайского района. Он до смерти запинал свою мать, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в конце октября 2018 года в одном из сел Первомайского района сын поссорился с 55-летней матерью в доме знакомого. Во время конфликта пьяный обвиняемый минимум 14 раз ударил мать по голове и телу. Через несколько часов потерпевшая скончалась от кровоизлияния в результате полученной черепно-мозговой травмы.

Кроме того, установили причастность мужчины и двух его знакомых к хищению батареи из подъезда. Представившись сотрудниками управляющей компании, обвиняемые оторвали батарею от стены подъезда и вынесли, а потом продали за 2,4 тыс. рублей.

Обвиняемый признал свою вину. Известно, что он был судим с 14 лет. Последние преступления мужчина совершил через три месяца после освобождения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.