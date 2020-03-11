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Происшествия

Алтайский ревнивец не успел ударить супругу, схватившую лежавший на печи нож

В Республике Алтай возбуждено уголовное дело об убийстве 29-летнего местного жителя, сообщает региональный СК.

Нож.
Нож.
СС0

Убийство произошло в ночь с 7 на 8 марта в селе Каракол Онгудайского района.

«После совместного распития спиртных напитков между супругами на почве ревности произошел конфликт, в ходе которого мужчина попытался ударить женщину по лицу, в ответ на это она схватила с печи нож, клинком которого нанесла обидчику не менее двух ударов», — рассказали в СК.

Удары пришлись в область правого плеча и грудной клетки.

Повреждения оказались несовместимы с жизнью: мужчина скончался на месте происшествия «через непродолжительный промежуток времени».

Женщину задержали, ей предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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