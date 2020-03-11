Алтайский ревнивец не успел ударить супругу, схватившую лежавший на печи нож

Убийство произошло в ночь с 7 на 8 марта в селе Каракол Онгудайского района.

«После совместного распития спиртных напитков между супругами на почве ревности произошел конфликт, в ходе которого мужчина попытался ударить женщину по лицу, в ответ на это она схватила с печи нож, клинком которого нанесла обидчику не менее двух ударов», — рассказали в СК.