Алтайский рыбак на мотоцикле провалился в полынью прямо под знаком «Выезд на лед запрещен»

В Алтайском крае мужчина проигнорировал запрещающие знаки, выехал на лед Оби в Усть-Пристанском районе и провалился. Транспортное средство ушло под воду.

Под покровом ночи, прямо в месте, где установлены запрещающие знаки с надписью «Выезд на лёд запрещен», местный житель отправился по своим делам на мотоцикле по льду реки и попал в полынью, рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Сам он смог вылезти из воды, а мотоцикл спасти не получилось. После случившегося мужчина не знал, куда ему двигаться, и решил обратиться за помощью в МЧС по номеру 112.

Выход на лед запрещен. 22.mchs.gov.ru

Для поиска рыбака спасатели и полиция выехали на снегоходах. Замерзшего мужчину нашли и привезли домой, от медицинской помощи он отказался.

«О цели ночной прогулки по льду мужчина пояснил, что поехал на рыбалку. Говорит, что знал о запрете выезда на лед», — добавили спасатели.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю в очередной раз предупреждает, что выезд на лед на автомобилях вне ледовых переправ очень опасен и является нарушением законодательства, нарушители могут быть привлечены к административной ответственности.