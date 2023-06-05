5 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Алтайский сельчанин скачал опасное приложение и лишился более 600 тыс. рублей

Житель Кош-Агачского района скачал по наводке мошенников телефонное приложение и потерял 662 тыс. рублей. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая".

Телефон.
Телефон.
unsplash.com

Установлено, что 39-летнему сельчанину позвонила девушка, представившись сотрудницей банка. Она заявила, что мужчине, как клиенту, необходимо установить приложения для защиты от мошенников и нежелательных звонков.

Мужчина поверил и установил программное обеспечение. После этого ему стали звонить реальные представители банка и просили подтвердить финансовые операции. Сельчанин слушал их невнимательно и на все вопросы отвечал утвердительно.

Оказалось, что с помощью приложения злоумышленники получили дистанционный доступ к его телефону. Они оформили кредит в его личном банковском кабинете и перевели деньги на свои счета.

Кроме того, аферисты заблокировали телефон мужчины, установив свой пароль - до этого телефон не был защищен пин-кодом или графическим ключом.

Заподозрив неладное, мужчина обратился сначала в банк, а потом в полицию.

По факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость