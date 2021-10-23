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Происшествия

Алтайский сельчанин захотел четырех проституток, но попался на одну мошенницу

27-летний житель села Буланиха захотел порадовать себя в честь дня рождения и решил пригласить в гости четырех девушек, чтобы скоротать досуг. В итоге мужчина лишился 27 тыс. рублей и никого не дождался.

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Сельчанин отмечал праздник и, будучи в нетрезвом состоянии, на одном из сайтов выбрал анкету девушки с именем Виктория.

Пообщавшись с незнакомкой, он перевел ей сначала 3 тыс. рублей, затем еще и еще.

«В результате в общей сложности счет прекрасной незнакомки пополнился на 27 000 рублей. После того как молодой человек понял, что девушек в гости он так и не дождется, он обратился в отдел полиции», — рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее аналогичная история произошла с жителем Алтайского края, который заскучал на работе на одной из баз отдыха Майминского района Республики Алтай.

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