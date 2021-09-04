Парень из Алтайского края вызвал проститутку, но попал в лапы мошенницы

Дело в том, что мужчина работает инструктором на одной из баз отдыха Майминского района. Вечером на работе ему захотелось скрасить досуг. Девушку он нашел на специальном сайте с подобного рода услугами.
Пройдя по ссылке, молодой человек выбрал анкету понравившейся девушки и позвонил ей. Обговорив детали, незнакомка попросила предоплату в размере 2 тыс. рублей.
Кроме того, девушка потребовала оплатить страховку за жизнь и здоровье — еще 6 тыс. рублей. Сумму она пообещала вернуть при отсутствии претензий к клиенту.
Мужчина согласился и перевел деньги. Девушка перезвонила и сообщила о системной ошибке, по вине которой платеж якобы не проходит. Она попросила повторить оплату еще раз.
В итоге мужчина несколько раз повторил перевод, пока не получил сообщение о списании с его счета более 45 тыс. рублей.
Девушка перестала отвечать на звонки, и тогда мужчина обратился с заявлением в полицию.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Уже установлено, что номер телефона злоумышленницы зарегистрирован в Самарской области.