Парень из Алтайского края вызвал проститутку, но попал в лапы мошенницы

27-летний житель Алтайского края, стал жертвой мошенников после того, как решил воспользоваться интим-услугами по объявлению в интернете. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.

Дело в том, что мужчина работает инструктором на одной из баз отдыха Майминского района. Вечером на работе ему захотелось скрасить досуг. Девушку он нашел на специальном сайте с подобного рода услугами.

Пройдя по ссылке, молодой человек выбрал анкету понравившейся девушки и позвонил ей. Обговорив детали, незнакомка попросила предоплату в размере 2 тыс. рублей.

Кроме того, девушка потребовала оплатить страховку за жизнь и здоровье — еще 6 тыс. рублей. Сумму она пообещала вернуть при отсутствии претензий к клиенту.

Мужчина согласился и перевел деньги. Девушка перезвонила и сообщила о системной ошибке, по вине которой платеж якобы не проходит. Она попросила повторить оплату еще раз.

В итоге мужчина несколько раз повторил перевод, пока не получил сообщение о списании с его счета более 45 тыс. рублей.

Девушка перестала отвечать на звонки, и тогда мужчина обратился с заявлением в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Уже установлено, что номер телефона злоумышленницы зарегистрирован в Самарской области.