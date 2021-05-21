Алтайский селянин устроил кровавую бойню в наукограде. Зарезал знакомого и вынес его на улицу

Жителя Зонального района Алтайского края будут судить за убийство знакомого, которое он учинил в Бийске.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, на скамье подсудимых окажется 41-летний мужчина.

По данным следствия, днем 5 февраля текущего года компания распивала спиртные напитки в одном из домов Бийска. В ходе застолья между гостями произошла ссора. В итоге обвиняемый избил 51-летнего потерпевшего, а затем, взяв кухонный нож, нанес ему не менее семи ударов в область жизненно важных органов и вынес его на улицу.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Свою вину злоумышленник признал полностью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.