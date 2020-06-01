Алтайский СК возбудил уголовное дело после гибели двоих детей на реке

В Алтайском крае возбудили уголовное дело после гибели двух маленьких детей на реке в Завьяловском районе, сообщили в ведомстве.

Как выяснили следователи, днем 30 мая четверо малолетних детей пошли купаться на реку Кулунда без присмотра взрослых. На берегу мальчики обнаружили лодку, на которой решили покататься.

Двое детей 4 и 5 лет сели в нее, но сильный ветер стал относить судно от берега, и мальчики, испугавшись, спрыгнули в воду, не умея плавать.

«В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства гибели детей», — сообщили в СК.

Дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).