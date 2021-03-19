Алтайский следком предъявил обвинение врачам, на руках у которых погибла маленькая девочка

Двух врачей Советской ЦРБ, где в январе 2021 года произошла трагедия, обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть ребенка.

Как сообщает «КП-Барнаул», обвинение предъявлено по по п. «а», «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Санкции статьи предусматривают до шести лет лишения свободы.

«В ходе оказания медицинских услуг обвиняемые, не провели диагностические мероприятия и без ультразвуковой визуализации применили медицинские инструменты не соответствующие возрастной группе ребенка. В результате произошедшего, малолетняя девочка через несколько часов скончалась в реанимационном отделении больницы», — ответили изданию в региональном СК.

По данным судебно-медицинской экспертизы причиной смерти ребенка явилось повреждение левого легкого при катетеризации подключичной вены.

Напомним, маленькую, чуть старше года, девочку привезли в Советскую ЦРБ утром 11 января. Она опрокинула на себя очень горячую воду. Врачи поставили диагноз: ожоги 1-й — самой легкой — и второй степеней, площадь 10%.

Персонал обработал ожоги хлоргексидином и собирался поставить девочке капельницу. Однако во время оказания медпомощи она скончалась в реанимации.