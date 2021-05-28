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Происшествия

Алтайский студент спас и хочет вернуть семье бездомного

Студент Горно-Алтайского педагогического колледжа Дмитрий Алексеев встретил на улице бездомного мужчину, но решил не проходить мимо и помочь. Парню показалось, что история мужчины «нетипичная».

Полицейские помогли восстановить утерянный паспорт.
Полицейские помогли восстановить утерянный паспорт.
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Незнакомца без обуви Вячеслава Федюнина молодой человек встретил в середине апреля, когда гулял с друзьями. Юноша пожалел его и отдал свои ботинки.

На следующий день он снова увидел мужчину на том же месте, но состояние Федюнина значительно ухудшилось. Стало ясно, что требуется срочная медицинская помощь.

В больнице выяснилось, что у бездомного обморожение конечностей, началась лихорадка.

Федюнин рассказал, что потерял паспорт, а сам прописан во Владикавказе. В Республику Алтай приехал автостопом и живет на улице, так как ни денег, ни знакомых здесь у него нет.

Медики приняли решение о госпитализации.

Эту историю Дмитрий Алексеев опубликовал в Instagram. В сети видео стали быстро набирать просмотры, и сотрудники управления по вопросам миграции МВД по Республике Алтай оперативно отреагировали. Они помогли Вячеславу восстановить документы, рассказали в ведомстве.

Полицейские помогли восстановить утерянный паспорт.
Полицейские помогли восстановить утерянный паспорт.
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Накануне мужчина получил паспорт, а неравнодушный студент планирует помочь ему добраться до дома.

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