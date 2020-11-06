Алтайский суд приговорил к 7 годам инвалида-колясочника за сбыт грамма спайса

7 лет тюрьмы строгого режима получил Алтайского края, парализованный инвалид-колясочник Антон Лобанов. Его признали виновным с сбыте 1 грамма наркотиков. По словам адвоката, его подзащитного могли подставить из-за отказа стать «агентом» полиции, пишет «МБХ медиа».

Лишившись работы и возможности передвигаться из-за травмы, Лобанов начал употреблять запрещенные вещества.

Весной 2019 года один из сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции предложил мужчине работать на правоохранителей, рассказал адвокат Илья Гудочкин.

«По словам Антона, ему предложили быть «агентом», то есть сдавать тех, кто употребляет запрещенные вещества. Он от этого предложения отказался, на что Сергиенко перед уходом заявил: «Ты будешь сидеть, даю слово офицера!» — говорит Гудочкин.

Через несколько месяцев на Лобанова завели уголовное дело о сбыте наркотиков. В материалах говорится, что местный житель приобрел у него в ходе контрольной закупки 1 грамм спайса за тысячу рублей.

Несколько свидетелей по делу во время предварительного следствия заявляли, что Антон Лобанов предлагал им купить спайс и работать закладчиком, но во время суда оба изменили показания. Один сказал, что на него оказывали давление из-за имеющегося условного срока, а второй заявил, что ему дали подписать чистый лист бумаги, пишет источник.

30 октября обвиняемого взяли под стражу в зале суда, на коляске погрузили в автозак и отвезли в СИЗО.