Алтайский военный с шизофренией едва не убил случайного прохожего

Бывший военный разведчик на машине приехал из Алтайского края в Хабаровск и чуть не убил молодого отца, гуляющего с грудным ребенком, пишет местный сайт DVHab.ru. Экспертиза показала, что мужчина болеет параноидной шизофренией.

Инцидент произошел в июле этого года. Мужчина был уверен, что 24-летний прохожий похитил малыша, который плакал в коляске. Он потребовал показать ему ребенка, чтобы сравнить глаза мальчика и отца и установить родство.

Молодой человек отказался и получил удар ножом в спину. Лезвие попало в ребро и сломалось, что спасло пострадавшему жизнь. После этого бывший военный бросился на парня и начал его душить, пока не сбежались прохожие. Воспользовавшись суматохой, мужчина ушел.

Через несколько минут он пытался напасть на женщину, которая успела спрятаться в аптеке.

Патрульные уже прочесывали район и нашли подозреваемого на автобусной остановке. Он не сопротивлялся задержанию и полностью отдавал себе отчет в том, что ранил человека ножом.

Мужчину доставили к следователям, где он подтвердил свои показания, но не считал, что совершил что-то противозаконное.

Наручники , арест. СС0

В СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО рассказали, что по результатам экспертизы мужчину признали невменяемым.

Выяснилось, что нападавшему 35 лет, он был разведчиком и приехал в Хабаровск на заработки из Алтайского края всего за месяц до преступления. Из вооруженных сил его уволили несколько лет назад после ДТП, в котором он получил травму головы. Его малолетний ребенок живет на Алтае вместе с бывшей супругой военнослужащего.

Мужчину отправили в психиатрическую клинику, где он остается по сей день. По этому делу уже начался суд.

Пострадавший парень перенес операцию, его жизни ничего не угрожает. Он вернулся домой к жене и ребенку.