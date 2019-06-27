Алтайский железнодорожник растратил 3 миллиона рублей по хитрой схеме

В феврале 2019 года транспортные полицейские задержали грузовик с автосцепками для локомотивов. Оказалось, что один из работников железнодорожного предприятия в Новоалтайске почти год продает имущество фирмы, сообщили в ЛУ МВД по Алтайскому краю.