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Происшествия

Алтайский железнодорожник растратил 3 миллиона рублей по хитрой схеме

В феврале 2019 года транспортные полицейские задержали грузовик с автосцепками для локомотивов. Оказалось, что один из работников железнодорожного предприятия в Новоалтайске почти год продает имущество фирмы, сообщили в ЛУ МВД по Алтайскому краю.

Поезд. Вокзал.
Поезд. Вокзал.
СС0

Полицейские выяснили, что работник предприятия получал новые элементы автосцепок для замены старых, но фактически замены не делал.

Пользуясь тем, что установить подлог было сложно — для проверки пришлось бы демонтировать детали весом более центнера — обвиняемый отдавал в бухгалтерию фиктивные документы. Новые детали он продавал.

В результате с мая 2018 по февраль 2019 года находчивый работник причинил ущерб предприятию в сумме более 3 млн рублей.

Фигуранту предъявили обвинение в совершении восьми эпизодов. Ему грозит 6 лет тюрьмы.

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