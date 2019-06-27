Алтайский железнодорожник растратил 3 миллиона рублей по хитрой схеме

Полицейские выяснили, что работник предприятия получал новые элементы автосцепок для замены старых, но фактически замены не делал.
Пользуясь тем, что установить подлог было сложно — для проверки пришлось бы демонтировать детали весом более центнера — обвиняемый отдавал в бухгалтерию фиктивные документы. Новые детали он продавал.
В результате с мая 2018 по февраль 2019 года находчивый работник причинил ущерб предприятию в сумме более 3 млн рублей.
Фигуранту предъявили обвинение в совершении восьми эпизодов. Ему грозит 6 лет тюрьмы.