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Происшествия

Алтайское село почти месяц борется с коммунальным прорывом

Авария случилась в селе Кусак Немецкого национального района в начале февраля, пишет газета «Новое время». Две недели власти муниципалитета не могли ничего сделать из-за отсутствия мощной техники. А когда проблему все-таки удалось решить, она возникла вновь.

Коммунальная авария в селе Кусак.
Коммунальная авария в селе Кусак.
Газета "Новое время" Немецкого национального района. nzd22.ru.

Прорыв на водопроводе в селе Кусак не могли устранить две недели. Причина — отсутствие в районе техники необходимой мощности, чтобы копать промерзшую землю.

«Мы жгли покрышки, долбили землю перфоратором, привлекали технику, но до трубы не смогли докопаться. У нас нет техники такой мощности. Мы уже созвонились с экскаваторщиками не только близлежащих районов — Славгорода, Бурлы, Хабаров, но также городов Барнаула и Новосибирска», — пояснил замглавы района по строительству, ЖКХ и оперативным вопросам Максим Осипов рассказал.

Коммунальная авария в селе Кусак.
Коммунальная авария в селе Кусак.
Газета «Новое время» Немецкого национального района. nzd22.ru.

8 февраля детский сад в Кусаке не принял детей из-за перебоев с водой и подтоплений на подходах к учреждению.

Спустя еще неделю, 15 февраля, все село отключили от водоснабжения, в связи с работами по устранению аварии. В район наконец прибыла техника. Вышедший из строя участок трубы вырезали и заглушили с одной стороны. Затем откачали воду и установили заглушку на другом конце.

Однако отремонтированная труба прослужила недолго. На праздничных выходных яма на месте порыва вновь наполнилась водой.

Коммунальная авария в селе Кусак.
Коммунальная авария в селе Кусак.
Газета «Новое время» Немецкого национального района. nzd22.ru.

Как пояснил Максим Осипов, причиной этого стала негерметичность одной из заглушек.

24 февраля, ремонтные работы на проблемном участке возобновились. Из-за отключения воды детский сад временно приостановил работу, а в школе сократили количество уроков.

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