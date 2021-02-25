Алтайское село почти месяц борется с коммунальным прорывом

Прорыв на водопроводе в селе Кусак не могли устранить две недели. Причина — отсутствие в районе техники необходимой мощности, чтобы копать промерзшую землю.
«Мы жгли покрышки, долбили землю перфоратором, привлекали технику, но до трубы не смогли докопаться. У нас нет техники такой мощности. Мы уже созвонились с экскаваторщиками не только близлежащих районов — Славгорода, Бурлы, Хабаров, но также городов Барнаула и Новосибирска», — пояснил замглавы района по строительству, ЖКХ и оперативным вопросам Максим Осипов рассказал.
8 февраля детский сад в Кусаке не принял детей из-за перебоев с водой и подтоплений на подходах к учреждению.
Спустя еще неделю, 15 февраля, все село отключили от водоснабжения, в связи с работами по устранению аварии. В район наконец прибыла техника. Вышедший из строя участок трубы вырезали и заглушили с одной стороны. Затем откачали воду и установили заглушку на другом конце.
Однако отремонтированная труба прослужила недолго. На праздничных выходных яма на месте порыва вновь наполнилась водой.
Как пояснил Максим Осипов, причиной этого стала негерметичность одной из заглушек.
24 февраля, ремонтные работы на проблемном участке возобновились. Из-за отключения воды детский сад временно приостановил работу, а в школе сократили количество уроков.