Алтайского бизнесмена нашли мертвым у собственного дома

Владельца строительных фирм в Бийске Алексея Кривошеева нашли застреленным возле его частного дома, пишет « Банкфакс » со ссылкой на одного из бывших партнеров бизнесмена.

По его мнению, предпринимателя убили.

По словам бывшего партнера, Кривошеев в последнее время проживал и работал в Республике Алтай.

5 мая бизнесмен на личном авто подъехал к своему дому в селе Элекмонар. Позже его обнаружили в салоне иномарки мертвым.

На теле предпринимателя, предположительно, были огнестрельные ранения, рядом лежал пистолет.

«Те, кто был там и лично видел тело и обстановку, уверены, что это было убийство. Следствие проверяет разные версии, в том числе и некриминальную. Сейчас ведутся необходимые экспертизы. Поэтому утверждать что-то пока рано. Но большинство тех, с кем я общался, склоняются к тому, что это была насильственная смерть. Возможно, из-за бизнеса, или чего-то еще», — пояснил бывший партнер предпринимателя.

Алексей Кривошеев был генеральным директором и учредителем компаний «Алтай дом» и «Строим дом».

В СУ СКР по Республике Алтай подтвердили факт обнаружения тела в Чемальском районе, но заявили, что в производстве нет возбужденного уголовного дела об убийстве по этому случаю.