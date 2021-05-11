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Происшествия

Алтайского бизнесмена нашли мертвым у собственного дома

Владельца строительных фирм в Бийске Алексея Кривошеева нашли застреленным возле его частного дома, пишет «Банкфакс» со ссылкой на одного из бывших партнеров бизнесмена.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
CC0

По его мнению, предпринимателя убили.

По словам бывшего партнера, Кривошеев в последнее время проживал и работал в Республике Алтай.

5 мая бизнесмен на личном авто подъехал к своему дому в селе Элекмонар. Позже его обнаружили в салоне иномарки мертвым.

На теле предпринимателя, предположительно, были огнестрельные ранения, рядом лежал пистолет.

«Те, кто был там и лично видел тело и обстановку, уверены, что это было убийство. Следствие проверяет разные версии, в том числе и некриминальную. Сейчас ведутся необходимые экспертизы. Поэтому утверждать что-то пока рано. Но большинство тех, с кем я общался, склоняются к тому, что это была насильственная смерть. Возможно, из-за бизнеса, или чего-то еще», — пояснил бывший партнер предпринимателя.

Алексей Кривошеев был генеральным директором и учредителем компаний «Алтай дом» и «Строим дом».

В СУ СКР по Республике Алтай подтвердили факт обнаружения тела в Чемальском районе, но заявили, что в производстве нет возбужденного уголовного дела об убийстве по этому случаю.

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