Замглавы алтайского города выпустили из СИЗО

Заместителя главы Бийска по вопросам строительства Дмитрия Маслюка отпустили под домашний арест, стало известно «Бийскому рабочему». Обвинения с чиновника не сняли.

В СИЗО Маслюк находился с 20 ноября. Теперь он будет под домашним арестом.

Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан с причинением тяжких последствий.

Речь идет о скандале с домами на ул. Спекова, где нашлись множественные нарушения, в том числе и превышения предельно-допустимых норм фенола и формальдегида.

Ранее стало известно, что 18 ноября в администрации Бийска изъяли документы и компьютерную технику. Выемка производилась по описи следственным комитетом и управлением ФСБ. Изымались документы, которые касаются установления обстоятельств ввода многоквартирных домов по ул. Спекова 8, 8/1, 8/2.

В следственном комитете СМИ сообщили, что документы изымали не только в кабинетах, но и по месту проживания чиновников — то есть в квартирах или домах.