Летать так летать. Алтайского депутата еле догнали после незаконной охоты на уток

В Каменском районе задержали группу мужчин, подозреваемых в браконьерстве. По данным «Каменских известий», один из них депутат райсовета Евгений Найден. Сдаваться просто так он не захотел и решил уехать с места.

Подозреваемых поймали в ходе внепланового рейда на территории Гоноховского сельсовета. Охотились подозреваемые без лицензии на уток.

Николай Умаров,

директор охотничьего хозяйства «Гоноховское»

Около десяти часов утра, 31 августа, я заметил стан в том месте, где его не должно быть. Я сам выдаю лицензии, поэтому мне известны все передвижения охотников. Подъехали, обнаружили вагончик, две машины и нескольких человек. На месте стоянки — две кучи утиного пуха. Среди охотников я узнал Евгения Найдена. Потребовали предъявить документы, поскольку налицо были признаки браконьерства. Документы нам не предъявили, отказались предоставить автомобиль для досмотра, где вполне могли быть оружие и трофеи.

На место приехали представители минприроды и росгвардии, но Евгений Найден внезапно сел в автомобиль и уехал. Глава охотхозяйства вместе с участковым бросились за ним, привлекли к погоне экипаж ГИБДД, когда догнали — ни оружия, ни трофеев в машине уже не было.

«Браконьерская эпопея» продолжилась на следующий день. Сотрудники охотничьего хозяйства караулили депутата и его гостей, которые находились в лодке на озере. Подозреваемых задержали.

Известно, что в ходе рейда составили административные протоколы и изъяли три единицы оружия.