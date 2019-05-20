Алтайского дорожника будут судить за гибель работника под контейнером массой 1000 кг

В Бийске завершили расследование уголовного дела в отношении мастера участка «Юго-Восточного ДСУ». Его обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Подчиненного мужчины на заводе раздавил контейнер весом в 1 тонну.

Как рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю, в нарушение всех инструкций мастер участка допустил необученного работника к выполнению обязанностей стропальщика и выгрузке контейнеров «биг-бэгов» массой в 1000 кг каждый. Сотрудник не прошел вводный инструктаж по охране труда, его не обеспечили спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (даже каской).

Утром 23 июня 2018 года на территории асфальтобетонного завода в селе Сростки при разгрузке на мужчину упал контейнер с минеральным порошком, который был закреплен на ковше фронтального погрузчика. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Обвиняемый был обязан следить за соблюдением правил техники безопасности и охраны труда, отмечают в краевом Следкоме. Кроме того, он допустил к эксплуатации по выгрузке контейнеров фронтальный погрузчик, который не был предназначен для выполнения подобных работ и стропу кустарного производства, состоящую из грузовых цепей и крюков, которые не имели предохранительных замков.

В ходе предварительного следствия мастер ДСУ от дачи показаний отказался. Это не помешало следствию собрать доказательства для передачи уголовного дела в суд.