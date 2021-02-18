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Происшествия

Алтайский депутат прибрал к рукам государственные дорожные управления и продал

На Алтае депутата Чемальского районного совета Николая Нечаева, бывшего начальника Горно-Алтайавтодора, подозревают в особо крупном мошенничестве. Новое уголовное дело добавилось в ходе расследования хищения бюджетных денег на строительстве дорог, рассказали в региональном СКР.

Подозреваемый в мошенничестве Николай Нечаев.
Подозреваемый в мошенничестве Николай Нечаев.
Скриншот видео "Россия 24"

Ранее стало известно, что Нечаев в 2016—2017 годах заключил контракт на ремонт дороги с собственной фирмой и рассчитался сам с собой бюджетными деньгами за работу, которую не выполнил. Таким образом он похитил 3,4 млн рублей.

Разбираясь в этом деле правоохранители выяснили, что с 2010 по 2012 год Николай Нечаев с должностными лицами Горно-Алтайавтодора из корыстных побуждений похитил имущества трех юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежал республике.

Речь идет о дорожных управлениях («Турочакское ДРСУ», «Усть-Коксинское ДРСП» и «Чойское ДРСУ»), уточняют «Новости Горного Алтая»,

Депутат заключил фиктивные договоры и обратил контрольный пакет акций предприятий в свою пользу и в пользу своих родственников.

Потом Нечаев продал акции по заниженной стоимости, причинив бюджету Республики Алтай ущерб на сумму около 56,8 млн рублей.

Оба уголовных дело соединили в одно производство. Расследование продолжается. Нечаев находится под стражей в СИЗО.

По сведениям источников «Банкфакса», Николай Нечаев — гражданский супруг и.о. ректора АГМУ Ирины Шереметьевой. Уголовное разбирательство в отношении Нечаева может оказать влияние на судьбу Шереметьевой, которая стремится занять пост в вузе на постоянной основе, считают инсайдеры.

Также изданию стало известно, что сын Шереметьевой с 2012 по 2015 годы был учредителем «Усть-Коксинского ДРСП».

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