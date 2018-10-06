Алтайского каннибала отправили в СИЗО

В Ленинградской области в СИЗО отправили 22-летнего уроженца Рубцовска, которого подозревает в убийстве и каннибализме. Об этом сообщает региональное управление СКР.

3 октября в одном из домов поселка Новинка Ленинградской области соседи нашли тело парня с отрубленными головой и руками. В тот же день полиция задержала 22-летнего жителя Алтайского края Аркадия Зверева и его 12-летнюю подругу, которых незадолго до убийства приютил хозяин дома — 21-летний Александр Попович.

По данным НТВ, Зверев нанес хозяину дома 20 ударов ножом, топором отрубил руки, ноги и голову. Потом молодые люди поджарили части тела убитого и съели, а голову спрятали в печку. Следователям подозреваемые заявили, что были очень голодны.



Оба признали вину. В ближайшее время их ждет психиатрическая экспертиза. При этом 12-летней школьнице не грозит уголовное наказание из-за возраста. Известно, что со Зверевым она познакомилась в Сочи, откуда они и сбежали в конце сентября в Петербург.

Во время заседания суда, где Зверева заключили под стражу, школьница выступала свидетелем, пишет «Фонтанка». Девочка шокировала рассказом о подробностях убийства. По ее словам, было «слишком сладко».

В качестве причины жутких преступлений девочка назвала то, что убитый назвал ее «шлюхой». По информации «Фонтанки», девочка ведет половую жизнь с 10 лет.