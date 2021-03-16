Алтайского педагога обвиняют в жестоком обращении со школьницей

Учителя одной из школ Косихинского района Алтайского края обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию и жестоком обращении с ученицей, сообщили в СУ СКР по региону.

55-летняя учительница начальных классов, по версии следствия, в декабре 2020 года схватила 10-летнюю ученицу 4 класса за волосы и руку, вытащила ее из-за школьной парты к доске.

«Противоправные действия в отношении ребенка наблюдали все ученики класса, присутствовавшие на занятии. Девочке причинена физическая боль и моральные страдания. О произошедшем ребенок рассказал своей маме, которая обратилась в правоохранительные органы», — добавили в прокуратуре Алтайского края.

Следователи собрали достаточные доказательства причастности обвиняемой к инкриминируемому ей деянию.

Уголовное дело передали на рассмотрение суда.

По данной статье может грозить срок лишения свободы до трех лет.