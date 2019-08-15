Алтайского рецидивиста приговорили к 24 годам колонии за жестокое убийство женщин

В Алтайском крае 43-летнего рецидивиста признали виновным в убийстве двух престарелых женщин, сообщает СУ СКР по региону.

Трагедия произошла ночью в сентябре 2018 года. Следствие и суд установили, что пьяный мужчина решил похитить вещи ранее незнакомых ему жителей села Алтайское. Для этого он проник в дом, где проживали 57-летняя женщина и ее 81-летняя мать.

Внутри мужчина несколько раз ударил ножом пожилую женщину, а затем жестоко расправился с ее матерью, причинив колото-резаные раны шеи. От полученных травм потерпевшие скончались на месте происшествия. Забрав деньги и личные вещи хозяев дома на общую сумму более 26 тыс. рублей, рецидивист скрылся. Однако дерзкое убийство было раскрыто «по горячим следам».

В ходе предварительного следствия установлено, что в июле 2018 года мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство. В течение двух месяцев он подрабатывал по хозяйству у жителей сел Алтайского района, а также выпивал.

Рецидивист признал вину в полном объеме. Суд приговорил его к 24 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.