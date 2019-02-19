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Происшествия

Алтайского ревнивца обвиняют в убийстве парня на Камчатке

Уроженца Алтайского края обвиняют в убийстве мужчины в городе Петропавловске-Камчатском. Правоохранители завершили расследование этого уголовного дела, пишет СУ СКР по Камчатскому краю.

Нож и лук.
Нож и лук.
СС0

По данным следствия, в ноябре 2018 года обвиняемый выпивал со знакомыми в съемной квартире. Через некоторое время к компании присоединился 22-летний парень. Злоумышленник знал, что гость вступал в интимную связь с его сожительницей и попросил парня подтвердить это. Получив утвердительный ответ, мужчина начал предъявлять молодому человеку претензии, начался конфликт, переросший в драку.

Теряя превосходство в драке, ревнивец взял в руки нож и нанес не менее одного удара в спину сопернику. От полученных травм парень скончался в машине скорой помощи, — отмечают в ведомстве.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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