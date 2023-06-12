12 июня
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Происшествия

Алтайского шамана арестовали в Подмосковье за мошенничество в особо крупном размере

В Подмосковье за мошенничество в особо крупном размере арестовали алтайского шамана Кине-Тёёлёсдьетиас Акай Ким Уулы - он же Акай Кине и Сергей Кыныев. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

Шаман.
Шаман.
altairegion22.ru

В афере шаман участвовал не один, а вместе с сотрудником центрального аппарата ФСБ. Они похитили 55 млн рублей.

О случившемся в ФСБ узнали от бывшей жены сотрудника, с которым она судилась и делила детей и недвижимость. По ее словам, бывший супруг, капитан Трубачев-Гудович, участвовал в коммерческих разборках в подмосковном Одинцово.

После задержания Трубачев-Гудович рассказал, что в 2020 году к нему обратился бизнесмен, чья компания строила магистральные линии электропередачи. Предприниматель пожаловался на возникший конфликт с кавказцами. Он оценил их действия как попытку рейдерского захвата.

Чтобы избавить мужчину от проблем, офицер вместе с шаманом запросили 55 млн рублей. Они наняли детектива, который установил предполагаемых рейдеров, а затем через знакомых чеченцев убедили кавказцев оставить жертву в покое.

Подсудимый сразу вернул 7,5 млн рублей. А вот с остальными деньгами, по его словам, исчез шаман. Военный суд назначил фигуранту три года заключения. Акай Кине объявили в федеральный розыск.

Шамана задержали в московском метро. Уголовное дело в отношении шамана было поручено городскому отделу МВД, так как потерпевший переводил деньги мошенникам через банк в подмосковной Истре.

Из базы Мособлсуда следует, что Акай Кине дважды обжаловал в нем решение Истринского горсуда об аресте, но освобождения не добился.

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