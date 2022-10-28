Алтайской пенсионерке грозит штраф в 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ

75-летняя жительница села Шипуново привлекли к административной ответственности за публикацию стихотворения в интернете, которое дискредитирует Вооруженные силы РФ. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Стихотворение появилось в соцсети «Одноклассники».

Как сообщает ведомство, контекст стихотворения был направлен на формирование у аудитории ложного мнения относительно истинных целей и задач использования Вооруженных Сил РФ в специальной военной операции на Украине.

Автора произведения, 75-летней женщину обвинили в совершении административного правонарушения ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

Пенсионерка вину не признала. Она сослалась на ст. 29 Конституции РФ, что таким образом выразила свое личное мнение по отношению к проводимой специальной военной операции.

Несмотря на это, суд назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей. Постановление в законную силу не вступило.