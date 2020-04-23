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23 апреля
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Происшествия

Алтайскую пенсионерку будут судить за истязание пятерых детей

Жительница Заринского района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в истязании пятерых детей, взятых ею под опеку.

Подросток. Насилие.
Подросток. Насилие.
СС0

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, под опекой 62-летней обвиняемой находились пятеро детей 2003, 2004, 2005, 2009 и 2010 годов рождения.

Начиная с 2015 по 2019 год опекунша истязала малолетних, используя для этого малозначительные поводы.

«За любую провинность — школьная неуспеваемость, порванная одежда, неубранный ночной горшок, взятая без спроса со стола еда и многое другое — становились поводом для физического и морального наказания детей. Опекун избивала их, используя различные предметы, ставила на колени и заставляла длительное время оставаться в таком положении, выливала содержимое горшков и грязную воду на голову», — указывают в СКР.

В правоохранительном ведомстве добавляют, что женщина признала свою вину, но заявила, что любила детей, а свои «методы воспитания» оправдывала их непослушанием.

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