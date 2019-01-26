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Алтайскую школьницу обвиняют в краже у одноклассницы драгоценностей на четверть миллиона рублей

В Рубцовске следователи СКР передали в суд дело 15-летней девушки, обвиняемой по статье о краже в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Украшения, браслеты, золото, камни.
Украшения, браслеты, золото, камни.
СС0

Как утверждают правоохранители, в сентябре 2018 года обвиняемая зашла после школы в гости к однокласснице. В спальне она приметила прозрачную коробочку с золотыми украшениями и решила их похитить.

Школьница незаметно спрятала коробочку в карман куртки и ушла домой. Похищенное она сдала в ломбард, а полученные деньги развлечения. Кроме того, обвиняемая купила на вырученные средства телефон.

По данным следствия, обвиняемая причинила родителям подруги материальный ущерб в крупном размере на сумму почти 270 тысяч рублей.

О пропаже стало известно через несколько дней, тогда потерпевшие подали заявление в правоохранительные органы. Причастность несовершеннолетней к совершению кражи чужого имущества была установлена в кратчайшие сроки.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В связи с совершением подростком противоправных действий органами по делам несовершеннолетних она поставлена на профилактический учет.

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