Алтайскую студентку обманули при покупке косметики

В Республике Алтай студентка хотела купить косметику через интернет, но наткнулась на мошенников и потеряла 3 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД по региону.

На одном из сайтов 19-летняя девушка заметила объявление о продаже косметических наборов по привлекательной цене. Во время переписки продавец сообщила, что готова отправить товар после предоплаты.

Студентка поверила незнакомке и перевела 500 рублей. Девушка должна была получить косметику через два дня, но так и не дождалась посылки. Она написала продавцу, а та ответила, что эти наборы закончились, и предложила другой товар с доплатой.

Девушка вновь отправила деньги и ничего не получила. Вскоре она узнала, что объявление удалено, а страница продавца заблокирована. Всего студентка потеряла 3 тыс. рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.