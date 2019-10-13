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Происшествия

Американец открыл стрельбу в церкви во время венчания

37-летний житель Нью-Гэмпшира ворвался в храм во время венчания и открыл огонь, сообщают РИА Новости со ссылкой на USA Today.

Оружие, пистолет.
Оружие, пистолет.
СС0

Утром 12 октября вооруженный житель города Пелхим зашел в церковь, где в этот момент венчались Клэр Макмаллен и Марк Кастильон. Злоумышленник начал стрелять в 75-летнего пастора Стенли Чоута и 60-летнюю невесту.

Мужчина получил ранение в область груди, а женщине пуля попала в руку. Жених тоже пострадал — у него закрытая травма головы. Преступника обезвредили гости и передали полиции.

В прокуратуре предположили, что бойня стала местью за смерть служителя храма. На прошлой неделе служителя этой церкви, который приходится отчимом преступнику, нашли застреленным в собственном доме. В убийстве подозревают 24-летнего сына жениха.

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