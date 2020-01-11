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Происшествия

Американец получил 100 лет тюрьмы за убийство россиянина

10 января суд американского штата Мэриленд приговорил к 100 годам тюрьмы одного из участников убийство 18-летнего россиянина Артема Зиберова и его 17-летнего друга Шади Али Наджара, сообщили «Известия».

Флаг США.
Флаг США.
Echaik, CC BY-ND 2.0, part from original.

Осужденный 22-летний Роджер Гарсия заманил жертв и застрелил их. Он получил максимальный срок по всем пунктам обвинения: 30 лет за каждое обвинение в убийстве и 20 лет за каждый сделанный выстрел.

Всего по делу было задержано четверо подозреваемых: Рони Галисия, Эдгар Гарсия-Гаона, Роджер Гарсия и Хосе Каналес-Янес.

Убийство произошло в 2017 году. Зиберов и Наджар были найдены мертвыми в припаркованной машине в пригороде Вашингтона. В теле россиянина обнаружили 10 пуль, в Наджара злоумышленники выстрелили четыре раза.

Молодые люди погибли за день до выпускного вечера в своей школе.

Согласно следствию, стреляли в школьников все четверо подозреваемых. Нападение стало местью за якобы совершенную Наджаром кражу. Зиберова убили как свидетеля.

Помимо Гарсии пожизненный приговор уже вынесен Каналес-Янесу. Кроме того, Эдгар Гарсиа-Гаона приговорен к двум пожизненным срокам и еще 40 годам заключения.

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