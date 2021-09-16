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Происшествия

Американские таможенники задержали партию фальшивых долларов из России

Таможенники в Филадельфии задержали партию фальшивых долларов и евро на общую сумму 100 тысяч долларов.

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

В сообщении таможенной и пограничной службы США говорится, что, деньги прибыли из России, передает ТАСС.

По утверждению ведомства, деньги предназначались получателю в районе Чикаго и были доставлены в США рейсом международной грузовой авиакомпании.

Посылка, в которой находились 77 300 евро купюрами по 100 евро и 6515 долларов банкнотами по 5 долларов, была задекларирована как «игровые деньги для игры в «Монополию» и была доставлена в страну 19 августа, пишет bfm.ru.

Таможенники отправили их на экспертизу. Эксперты установили, что банкноты являются поддельными.

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