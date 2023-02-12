12 февраля
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Происшествия

Американские военные сбили НЛО над Канадой и прокомментировали ситуацию

Неопознанный летающий объект заметили 10 февраля небе над Аляской, позднее он оказался в канаде. Об этом пишет ТАСС.

НЛО над Барнаулом
НЛО над Барнаулом
Александра Аксенова

В министерстве обороны США рассказали, что сначала заметили объект над своей территорией и следили за ним с истребителей. Затем, когда он оказался над Канадой — сбили.

«Мониторинг был продолжен, когда объект пересек границу и оказался в воздушном пространстве Канады», — добавили в Пентагоне. Объект сбили ракетой AIM 9X, выпущенной с американского истребителя F-22.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поблагодарил военных США и рассказал, что консультировался с Джо Байденом по поводу этого инцидента.

Ранее барнаульцы замечали НЛО над популярным ТРЦ.

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