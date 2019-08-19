Американцы рассекретили доклад спецслужб об аварии в Чернобыле

Национальный архив безопасности США опубликовал часть документов из секретного доклада разведки об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 год, сообщают РИА «Новости». Рассекреченный документ говорит о реакции разведки на официальные сообщения властей СССР о количестве погибших.

Спецслужбы США назвала «чепухой» официальную информацию властей о всего двух погибших. Об этом говорится в документах, которые опубликовал Национальный архив безопасности и которые датируются 1986 годом — годом аварии.

«Обычная дневная смена на советском реакторе РБМК-1000 насчитывает около 100 человек. В ночную смену дежурят 25−35 человек. Поскольку 3-й и 4-й энергоблоки расположены близко друг к другу, количество людей вокруг реактора днём могло насчитывать до 200, а ночью — до 70 человек», — приводит информацию в рассекреченных документах портал News.ru.

В документе отмечены изображения пожарных машин и другого персонала в этом районе, и указано, что никакой немедленной эвакуации после инцидента не последовало.

Выводы авторы строили на основании снимков масштабных разрушений на четвёртом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. По их мнению, все люди, находившиеся около эпицентра, должны были погибнуть или получить такие дозы радиации, которые не совместимы с жизнью.

Доклад был направлен 2 мая 1986 года на имя госсекретаря США Джорджа Шульца.

Добавим, что недавний взрыв в Северодвинске, вызвавший кратковременный всплеск радиации, также обеспокоил мировое сообщество. В зарубежных СМИ обсуждается, что за оружие Россия испытывала и насколько эта разработка опасна для окружающей среды. Часть обозревателей проводят параллели между происшествием в Северодвинске и катастрофой в Чернобыле, называя это «признаком деградации» сложившейся системы власти.

Последствия аварии на Чернобыльской АЭС

600 000 человек — ликвидаторы Чернобыльской аварии.

31 человек погиб в первые три месяца после катастрофы.

134 человека поражены лучевой болезнью.

7 млн человек оказались в зоне заражения после того, как радиация распространилась на территории России, Белоруссии и Украины.