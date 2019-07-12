«Андрей, помоги!». Как прошло первое слушание по громкому делу об убийстве барнаульца Михаила Седова

На открытом слушании 11 июля по делу о жестоком убийстве Михаила Седова свою версию событий развернуто представила сторона обвинения. Выступили двое свидетелей и потерпевшая — супруга убитого Виктория Переясловская. Присяжным (суд идет с их участием) представили доказательства из томов дела. Подсудимые — два парня в возрасте чуть за 20 — вину не признают.

Одному из подсудимых вызвали скорую

В самом начале заседания судья объявил, что одному из обвиняемых Михаилу Поспелову вызывали скорую помощь — из-за этого рассмотрение дела задержали минут на 40. Врачи обнаружили у Поспелова высокое давление и вирусную инфекцию. Однако сам он подтвердил, что может участвовать в заседании.

Михаил Поспелов вину не признал. Второй обвиняемый Евгений Кочергин сказал, что обозначит позицию позже.

После того, как подсудимые высказались, в зал вошли присяжные. Адвокаты заверили их, что в свое время представят доказательства в защиту подсудимых.

Суд , правосудие. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Версия обвинения: «19 ударов по голове , пять ударов ножом в шею»

Прокурор описала, как по версии обвинения происходили события вечером 2 октября 2018 года, когда убили Михаила Седова.

По ее словам, обвиняемые Поспелов и Кочергин решили совершить убийство, чтобы украсть автомобиль и деньги. Для этого они приехали в гаражный кооператив на ул. Малахова, 107 на машине Toyota Corolla, принадлежащей Поспелову, и подыскали подходящую жертву — ей стал Михаил Седов, находившийся рядом со своим гаражом.

Обвиняемые подъехали к нему, достали заранее заготовленные монтажки и неожиданно напали — они избили Седова руками, ногами и монтажками. Нанесли не менее 19 ударов по голове, не менее пяти ударов по рукам, и не менее двух по туловищу. В результате потерпевший потерял сознание.

Фотографии с места , где обнаружили труп похищенного барнаульца. vk.com/incident22 Фотографии с места , где обнаружили труп похищенного барнаульца. vk.com/incident22

Его погрузили в багажник собственного автомобиля. Поспелов сел за руль Toyota, а Кочергин — за руль Subaru, принадлежавшей Седову. Они выехали в лесной массив между шоссе Ленточный бор и Борзовой Заимкой. Там достали Седова из багажника.

Поспелов нанес мужчине пять ножевых ранений в шею, от чего тот и скончался: были задеты сонная артерия и яремная вена. Кроме этого, у убитого обнаружили открытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы лица и головы, кровоподтеки и ссадины по всему телу.

Злоумышленники оставили жертву в кустах и скрылись с места, присвоив автомобиль убитого, стоимостью 615 тыс. рублей, и, а также его деньги — 2 тыс. рублей. Их обвиняют по двум статьям — 162 УК (разбой) и 105 УК (убийство по предварительному сговору).

Друг убитого: «Избиение видели двое неизвестных»

Барнаулец Руслан Нетбайлов, который стал свидетелем по делу, рассказал, что вечером 2 октября ему позвонил Андрей Полосухин, председатель гаражного кооператива на ул. Малахова. Он сообщил, что неизвестные избили его друга Михаила Седова и куда-то увезли. Нетбайлов начал звонить Седову на мобильный, тот не отвечал, он поехал на место происшествия.

Там двое неизвестных мужчин рассказали ему, что видели, как пара парней избили Седова, положили его в багажник и увезли. Около гаража жертвы его друг увидел большую лужу крови. Он поехал осматривать окрестности, но не нашел Седова.

Полосухин рассказал Нетбайлову, что неизвестные свидетели преступления, слышали, как Седов кричал: «Андрей, помоги!». Сам он этого не слышал, потому что, как обычно, сидел закрывшись в своем гараже — у него такая привычка.

Суд , правосудие. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Мать и вдова убитого: «Миша был в хорошем настроении»

Виктория Переясловская, вдова Михаила Седова, рассказала, что в злополучный вечер ее супруг встречался со своей мамой, Эльвирой Адамайтес. Они ездили к ней на дачу, забрали там овощи. Часть урожая оставили у мамы, а вторую он повез к себе в гараж. Михаил и Виктория говорили по телефону, мужчина сказал супруге, что скоро будет дома.

Через час полтора она начала беспокоиться, нашла телефон Андрея Полосухина, позвонила ему и узнала о случившемся. Было видно, что Виктории чрезвычайно сложно рассказывать о том дне. Когда дело дошло до самых страшных деталей, ее голос дрожал, она говорила сквозь слезы. Прокурор терпеливо повторяла вопросы по два-три раза.

Пропавший Михаил Седов. Фото предоставлено супругой пропавшего

По словам Виктории, некоторые моменты она помнит смутно, потому что в тот вечер «плохо соображала». Женщина сказала, что не видела тело избитого мужа в день, когда его обнаружили недалеко от озера Пионерское (это было 5 октября), и автомобиль после преступления. Его позже нашли на дороге около Власихи: автомобиль был неисправен и мог ехать со скоростью не более чем 10 км/ч.

Вдова убитого сказала, что ей показывали фото машины — вся задняя часть салона авто и багажник были в крови.

Эльвира Адамайтес, как второй свидетель, подтвердила показания невестки. Женщина плакала, вспоминая вечер, когда видела сына в последний раз. Все близкие Седова заявили, что ему никто не угрожал, а в день убийства он был в хорошем настроении.

Прокурор представила присяжным доказательства из томов дела — протоколы осмотра места происшествия, результаты экспертизы крови и другие. Очередное слушание по делу состоится 16 июля.

Суд. Олег Богданов , altapress.ru

Особенности суда присяжных

14 барнаульцев согласились стать присяжными по делу о жестоком убийстве Михаила Седова в Барнауле. В первом слушании приняли участие восемь из них — это основной состав. Среди них есть старшина, который может задавать вопросы судье.

Суд присяжных в России бывает собрать очень непросто, многие граждане отказываются от этой роли. Чтобы найти 14 желающих требуется разослать несколько сотен писем возможным претендентам.

В числе присяжных по делу Седова оказались мужчины и женщины разных возрастов: есть и довольно молодые, и предпенсионеры — примерно половина на половину.

Прокурор поблагодарила присяжных. Она отметила, что эти люди могли бы потратить время на работу, отдых или общение с семьей, но предпочли выполнить гражданский долг, что достойно уважения.

Фотосъемку в зале судья не разрешил. Кроме этого, он запретил всем выступающим излагать факты, характеризующие личность участников событий.