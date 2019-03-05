Антимонопольщики оштрафовали Сбербанк за непрошенную SMS-рекламу

Ему приходили сообщения с предложением взять кредит, хотя ранее он от всех рассылок отказался.
Наталья Мартынюк,
пресс-секретарь Челябинского УФАС России:
Кроме того, гражданин обращался в банк с требованием прекратить подобную рассылку, однако спустя несколько дней вновь получил SMS-сообщение, после чего он обратился в антимонопольную службу. Челябинское УФАС России выдало предписание банку, Сбербанк предписание исполнил, банк привлечен к административной ответственности. Сумма штрафа составила 105 тысяч рублей.
По данным ФАС, в базе Сбербанка было указано, что номер телефона принадлежит не только автору жалобы, но и другому лицу. При этом в банке не нашли документов, подтверждающих, что на момент рассылки житель Челябинска был клиентом компании.
«Штрафные» 105 тыс рублей уйдут в пользу государства — за действия, нарушающие конкуренцию.
Массово жаловаться
Стоит ли сейчас всем недовольным обратиться к регулятору с аналогичными жалобами?
«Я думаю, вполне. В законе о связи с некоторых времен были всякие услуги. Если человек не нажимал кнопочку „запретить“, то ему эта услуга автоматом подключалась. И в связи с этим были внесены изменения, в которых было указано, что такие услуги подключения возможны только при согласии непосредственно потребителя», — объясняет юрист Сергей Емельянов.
Дело в том, что существует две нормы — закон о рекламе, когда человек просит его этой рекламой не снабжать, но банк продолжает ее слать. И второе — по закону о связи все дополнительные услуги предоставляются только с согласия потребителя.
Алишер Захидов,
член коллегии адвокатов «Комаев и партнеры»:
На самом деле случай, который произошел в Челябинске, является хорошим, здоровым прецедентом для всех, потому что каждый из нас получает сообщения, SMS-рассылки от банка, в котором обслуживается, а подчас даже и от других банков. На получение таких рассылочных данных необходимо получить персональное согласие. Если согласия нет, считается, что речь идет о навязчивой рекламе, которая рассылается помимо воли клиента. Есть все основания требовать удаления данной рекламы, данного контента.