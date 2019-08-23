«Антон из Новосибирска»: почему депутат расстрелял жену на глазах у детей

Карталинский городской суд Челябинской области 22 августа отправил в СИЗО на два месяца главврача больницы поселка Локомотивный, депутата Азата Зарипова, обвиняемого в убийстве своей жены Елены Зариповой.

Судебное заседание проходило через несколько часов после похорон погибшей женщины.

В зале суда вскрылись подробности семейной ссоры: жена хотела уехать к мужчине, с которым познакомилась в сети, пишет ura.ru.

«Зарипов скрылся с места преступления и не предпринял мер по оказанию помощи жене и детям, на глазах которых все происходило», — заявил следователь.

Адвокат просил избрать меру пресечения без лишения свободы — у подзащитного тяжелая форма диабета, проблемы с сердцем. Сам депутат оформил явку с повинной.

«Претензий к зятю не имею, против более мягкой меры не возражаю», — заявила представитель потерпевшей стороны — теща.

Сам депутат выглядел подавленным.

В ночь на 21 августа Зарипов на глазах детей убил молодую супругу двумя выстрелами из охотничьего ружья.

На суде было сказано, что с мужчиной, к которому решила уйти Зарипова, она познакомилась по интернету. Мужу Елена сказала, что ей признался в любви «Антон из Новосибирска» и она уедет к нему с детьми. Такая семейная трагедия.