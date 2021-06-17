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Происшествия

Апокалипсис в Крыму: на Керчь обрушился мощный ливень

Ночью 17 июня на восток Крыма обрушились сильные ливни, в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков.

Ливень.
Ливень.
CC0

Ливень подтопил дома и социальные объекты, заявил глава республики Сергей Аксенов, передает ТАСС.

В некоторых местах уровень воды доставал до крыш автомобилей.

«К сожалению, придется долго разбираться с точки зрения помощи людям, компенсировать потери, которые люди понесли в результате этой природной катастрофы. В причинах разберемся, никто без помощи не останется», — заявил Аксенов.

В зоне подтопления оказалась больница, пишет Lenta.ru.

В Керчи из-за сильных осадков река Мелек-Чесме вышла из берегов. Власти города призвали воздержаться от поездок на личном транспорте.

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