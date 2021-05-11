Apple подала в суд на ФАС из-за миллиардного штрафа

Иск приняли 7 мая. Предварительное заседание назначили на 21 июня.
27 апреля стало известно, что ФАС наложила на Apple штраф в 12 млн долларов за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений.
Это рекордный по российским меркам штраф.
Жалоба
В августе 2019 года ФАС по жалобе «Лаборатории Касперского» завела дело против Apple. «Лаборатория Касперского» заявила, что корпорация обязала ограничить функционал приложения родительского контроля Kaspersky Safe Kids для iOS.
В компании отметили, что в то же самое время Apple выпустил собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями для родительского контроля, пишет polit.ru.
ФАС России пришла к выводу, что американская компания злоупотребила своим доминирующим положением на рынке.