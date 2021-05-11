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Происшествия

Apple подала в суд на ФАС из-за миллиардного штрафа

Американская компания Apple Inc подала иск против Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, чтобы оспорить штраф в $12 млн (906 299 392,16 рублей), сказано в картотеке дел Арбитражного суда Москвы.

Apple.
Apple.
Олег Богданов

Иск приняли 7 мая. Предварительное заседание назначили на 21 июня.

27 апреля стало известно, что ФАС наложила на Apple штраф в 12 млн долларов за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений.

Это рекордный по российским меркам штраф.

Жалоба

В августе 2019 года ФАС по жалобе «Лаборатории Касперского» завела дело против Apple. «Лаборатория Касперского» заявила, что корпорация обязала ограничить функционал приложения родительского контроля Kaspersky Safe Kids для iOS.

В компании отметили, что в то же самое время Apple выпустил собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями для родительского контроля, пишет polit.ru.

ФАС России пришла к выводу, что американская компания злоупотребила своим доминирующим положением на рынке.

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