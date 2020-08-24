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Происшествия

Арабская республика осталась без света из-за взрыва на газопроводе

Газопровод взорвался в районе столицы Сирии Дамаска, сообщает агентство SANA. Взрыв привел к отключению электроэнергии по всей стране.

Взрыв в Сирии.
Взрыв в Сирии.
Из открытых источников.

Из строя вышли три электростанции.

Специалисты работают над восстановлением электроснабжения, пишет Lenta.ru.

Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим предположил, что произошедшее могло быть террористическим актом.

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