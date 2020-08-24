Арабская республика осталась без света из-за взрыва на газопроводе

Из строя вышли три электростанции.
Специалисты работают над восстановлением электроснабжения, пишет Lenta.ru.
Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим предположил, что произошедшее могло быть террористическим актом.
Газопровод взорвался в районе столицы Сирии Дамаска, сообщает агентство SANA. Взрыв привел к отключению электроэнергии по всей стране.
Из строя вышли три электростанции.
Специалисты работают над восстановлением электроснабжения, пишет Lenta.ru.
Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим предположил, что произошедшее могло быть террористическим актом.
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