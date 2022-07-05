5 июля
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Происшествия

Арест умершего сибирского ученого по делу о госизмене обжаловала защита

Новосибирский областной суд рассмотрит жалобу защиты подозреваемого в госизмене ученого Дмитрия Колкера, умершего под стражей, сообщает ТАСС.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

Адвокаты просят отменить постановление Советского районного суда Новосибирска, который 30 июня избрал физику меру пресечения в виде заключения под стражу.

Апелляционная жалоба будет рассмотрена 11 июля.

Что произошло

3 июля стало известно о смерти Колкера, которого доставили в больницу из СИЗО «Лефортово». Его забрали из медучреждения сотрудники ФСБ несколькими днями ранее по подозрению в госизмене.

По словам дочери ученого Алины Мироновой, там он проходил лечение четвертой стадии рака, пишет Lenta.ru. На этой стадии заболевания пациентам оказывается в основном паллиативная помощь.

Постановление

Согласно постановлению правительства от 2011 года, злокачественные новообразования входят в список тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. <Колкера отправили в СИЗО, несмотря на то, что он питался через гастротомическую трубку.>

Лекции в Китае

Физик, работавший заведующим лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета, подозревался в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Его сын написал, что отец читал лекции студентам во время международной конференции в Китае, а его презентации перед каждой лекцией заверяли сотрудники ФСБ.

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