12 ноября
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Происшествия

Арестовали бывшего министра экономики Казахстана

Решением суда заключен под стражу экс-министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, сообщает ТАСС.

Суд. Судебные иски. Документы.
Суд. Судебные иски. Документы.
Pixabay.com

Мера пресечения под стражей — два месяца.

Не уточняется, в чем именно обвиняют бывшего высокопоставленного чиновника, указывает Газета.Ru.

УДО

Занимал министерский пост Республики Казахстан с мая по декабрь 2016 года.

В 2018-м его приговорили к 10 годам лишения свободы за взятки и хищение имущества. Спустя полтора года Бишимбаев вышел из тюрьмы по УДО.

Ранее в Казахстане предложили переименовать страну.

Инициаторы предлагают называть государство Казахской республикой.

Также Назарбаев предлагал изменить названия страны на Казак Елi (Казахская земля).

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