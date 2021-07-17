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Происшествия

Арестовали депутата, который на Mercedes сбил инспектора ДПС

Тобольский районный суд арестовал на два месяца депутата Тобольской городской думы Сергея Вакарина, который обвиняется в причинении насилия инспектору ГИБДД (часть 1 статьи 318 УК РФ) путем наезда на него, сообщает Znak.com.

ДТП. Аварийный знак.
ДТП. Аварийный знак.
altapress.ru

ДТП случилось 13 июля около 19:00 на 8-м км дороги Тобольск — Байгара. Наряд ДПС остановил автомобиль Mercedes за выезд на встречную полосу движения. Водитель хотел уехать, но инспектор попытался его остановить. В результате полицейский получил травмы. Его отправили на амбулаторное лечение. Врачи оценивают состояние инспектора ДПС как удовлетворительное. Материалы этого дела передали в Следственный комитет.

Telegram-канал «112» сообщил со ссылкой на очевидцев, что за рулем находился депутат. Однако в комментарии 72.RU Вакарин заявил, что находился в это время в командировке, а за рулем был его сын.

«Это сын. Его с больницы выписали на домашнюю обсервацию, у него положительные тесты на коронавирус. С его слов, стал задыхаться, показал водительское удостоверение и попер, потому что лекарство было в доме», — рассказал депутат.

Он добавил, что за машиной никто не гнался.

Сейчас его сын дома, пишет polit.ru.

«Единая Россия» из-за инцидента уже исключила Вакарина из партии. А тюменский губернатор Александр Моор предложил ему добровольно сложить депутатские полномочия.

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