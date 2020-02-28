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Происшествия

Арестовали начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Наручники.
Наручники.
ССО.

Алешина подозревается в получении взятки в несколько миллионов рублей. Уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере» (ч. 6 ст. 290 УК РФ) расследуют следователи Следственного комитета РФ.

В начале декабря 2019 года в Москве провели более 30 обысков по делу о госконтракте между МВД России и организацией «Центральное страховое общество» (ЦСО). Ущерб по уголовному делу составил 13 млрд рублей.

По этому делу прошел допрос главы департамента материального и технического обеспечения МВД России генерала Виталия Сидоренко и начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника Светланы Алешиной. <Тогда официальный представитель МВД Ирина Волк опровергла информацию об обысках у работников ведомства и о допросе Сидоренко.>

Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело о предоставлении недостоверной отчетности в Центробанк «Центральным страховым обществом», пишет polit.ru. По данным следствия, в 2017 году ЦСО выиграло контракт на страхование сотрудников МВД, но вскоре лишилось лицензии.

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