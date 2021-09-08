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Происшествия

Арестовали парня, раздробившего камнем лицо девушки в Алтайском крае

Жителя Барнаула, который 16 августа бросил тяжелый камень в лицо 18-летней девушке в Бийске, взяли под стражу и поместили в СИЗО. Об этом сообщили в МУ МВД России «Бийское».

Следственный изолятор, СИЗО.
Следственный изолятор, СИЗО.
УФСИН России по Алтайскому краю

Полицейские установили, что молодой человек в тот день был пьян. На бульваре Вали Максимовой он заметил незнакомых девушек и, «используя малозначительный повод в виде непонравившегося поведения», взял камень и кинул его в лицо одной из них.

О случившимся прохожие сообщили в полицию и скорую помощь.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по п. «д», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

«Сейчас по решению суда подозреваемый заключен под стражу в СИЗО. В настоящее время потерпевшая выписана из больницы. Ей предстоит длительное лечение и ряд пластических операций», — сообщили правоохранители.

Как сообщалось, ударом девушке раздробило кости черепа и сломало нос.

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