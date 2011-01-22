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Происшествия

Арестован глава красноярского отделения Пенсионного фонда

Красноярский суд арестовал на один месяц главу регионального отделения Пенсионного фонда России Дениса Майбороду, сообщает РИА «Новости».

Здания Пенсионного фонда.
Здания Пенсионного фонда.
worldi.ru

Майборода обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Подробности не раскрываются.

«21 января 2020 года Железнодорожным районным судом Красноярска удовлетворено ходатайство <…> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Майбороды Дениса Александровича, обвиняемого в совершении преступления <…> на один месяц, то есть до 19 февраля 2020 года включительно», — рассказали в суде.

В конце 2018 года сообщалось, что заместитель управляющего отделением ПФР по Красноярскому краю Алексей Трофимов арестован по делу о хищении свыше 70 млн рублей.

Следствие привлек аукцион на приобретение двух зданий в Красноярске с начальной ценой более 130 млн рублей, однако реальная стоимость около 54 миллионов.

В отделении ПФР провели обыск, изъяли документы, крупные суммы денег, а также большое количество банковских карт.

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