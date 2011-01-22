Арестован глава красноярского отделения Пенсионного фонда

Красноярский суд арестовал на один месяц главу регионального отделения Пенсионного фонда России Дениса Майбороду, сообщает РИА «Новости» .

Майборода обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Подробности не раскрываются.

«21 января 2020 года Железнодорожным районным судом Красноярска удовлетворено ходатайство <…> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Майбороды Дениса Александровича, обвиняемого в совершении преступления <…> на один месяц, то есть до 19 февраля 2020 года включительно», — рассказали в суде.

В конце 2018 года сообщалось, что заместитель управляющего отделением ПФР по Красноярскому краю Алексей Трофимов арестован по делу о хищении свыше 70 млн рублей.

Следствие привлек аукцион на приобретение двух зданий в Красноярске с начальной ценой более 130 млн рублей, однако реальная стоимость около 54 миллионов.

В отделении ПФР провели обыск, изъяли документы, крупные суммы денег, а также большое количество банковских карт.