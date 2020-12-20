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Происшествия

Арестован священник, которого обвиняют в сексуальном насилии над дочерью

Жителя Мордовии задержали по подозрению в истязании шести родных и приемных детей и сексуальном насилии над одной из дочерей, сообщает региональный следком. Мужчину заключили под стражу на 2 месяца.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Речь идет о священнослужителе Сергии Смолякове, пишут РИА Новости со ссылкой на источник.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца в отношении 54-летнего мужчины, обвиняемого в совершении иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней (часть 4 статьи 132 УК РФ)», — сообщает пресс-слуба регионального следкома.

По версии следствия, в 2005 и 2012 годах, когда потерпевшей было шесть и 13 лет соответственно, приемный отец совершил в отношении нее преступления, посягающие на половую неприкосновенность.

Также в отношении семейной пары расследуется уголовное дело об истязаниях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

19 декабря руководитель регионального следкома Анатолий Ситников встретился с четырьмя детьми. Они рассказали об условиях жизни в семье и об обстоятельствах совершенных в отношении них преступлений.

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