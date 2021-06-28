Арестованы и помещены в СИЗО три офицера авиации ФСБ

В Москве арестованы и помещены в СИЗО трое старших офицеров управления авиации (УА) ФСБ по делу о крупном мошенничестве, пишет « Коммерсантъ ».

Речь идет о хищении около 64,5 млн рублей в 2017—2019 годах при заключении контрактов со ставропольской фирмой «АсСтрой», поставлявшей сборно-разборные складские комплексы.

Офицеры лоббировали заключение новых договоров с компанией, которая по контракту в рамках гособоронзаказа должна была поставить и установить в Воркуте сборно-разборный складской комплекс хранения авиационно-технического имущества для воздушных судов.

Военный суд счел, что, оставаясь на свободе, офицеры могут оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства, и отправил их под арест.

Подозреваемые вину категорически отрицают, настаивая на абсурдности инкриминируемого преступления, пишет «Росбалт».

Управляющий фирмы «АсСтрой» также находится под арестом.